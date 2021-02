Anulan votos de nuevos militantes del PAN en elección interna de Veracruz puerto

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que otorgó el derecho a votar en las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) en el Puerto de Veracruz a 473 nuevos militantes que solicitaron su registro en dicha lista nominal.



En la discusión del proyecto de resolución aprobado por unanimidad de votos, se explicó que el órgano jurisdiccional estatal no justificó adecuadamente el motivo por el cual no se debían aplicarlos estatutos de dicho instituto político que limita la participación en comicios internos a los correligionarios que tengan más de 12 meses de afiliación.



Se reiteró que los integrantes del TEV no tomaron en cuenta la regla de temporalidad prevista en los estatutos y en el reglamento de militantes de dicho partido, por tanto revocaron la sentencia impugnada y se dejaron intocada la decisión de la Comisión de Justicia del PAN que les negó participar en la jornada del pasado 14 de febrero.



Lo anterior implicaría que los votos que emitieron los nuevos militantes en la mesa nueve, habilitada para que ellos sufragaran, serían anulados y no contarían en el cómputo de votos para definir el candidato panista al Ayuntamiento jarocho.



Cabe recordar que la nominación blanquiazul es disputada por el actual diputado local, Bingen Rementería Molina, y el ex candidato a Gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez.



La disputa entre ambos precandidatos se centró en la negativa de la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de permitirles a estas 473 personas ejercer su derecho al voto, misma que proviene desde diciembre del año pasado.



El último recurso resuelto fue el presentado por estos militantes ante el TEV, cuyos magistrados determinaron el 13 de febrero, un día antes de la elección interna, que ellos debían votar en la misma.



Pero hoy, tras once días de haberse efectuado la votación, los togados federales decidieron revocar dicha resolución.