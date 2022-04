Anuncia AMLO campaña de vacunación universal contra COVID para niñas y niños

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al terminar este mes de abril el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, se iniciará con la inmunización universal para niños y niñas con dosis aprobadas con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se busca que sean entregadas por el mecanismo COVAX.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que México cuenta con vacunas contra SARS-COV2 pero explicó que éstas no se pueden usar para menores y confió en que estos días el mecanismo COVAX informe al gobierno mexicano sobre estas vacunas.El Mandatario federal indicó que el tema se trató el pasado lunes en la reunión con Gobernadores en Palacio Nacional.“También se habló (en la reunión con gobernadores) de que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños, porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos o si no son de algunas marcas autorizadas. Entonces queremos que lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, que nos les entreguen con vacunas para niños, para empezar las vacunas con los niños, con las vacunas adecuadas”.“Ya en estos días vamos a saber sobre la respuesta de COVAX sobre estas vacunas”, dijo.En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que esta vacunación será universal para todos los menores.“Es para todos los niños que deban de vacunarse, que esté autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la vacuna correspondiente, sería también universal para todos”.“Sí se está vacunando niños con enfermedades o con capacidades diferentes, eso lo estamos haciendo pero niños que no tienen ningún tipo de enfermedad también serán vacunados de acuerdo con el protocolo de la OMS pero ya queremos salir con todos los mayores. Ya en abril cerramos y si abrimos campaña va a ser con los niños”, dijo.