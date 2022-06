Anuncia AMLO inversión de 120 mdp para obras del Corredor Interoceánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá una inversión de 120 mil millones de pesos para dos obras que formarán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que busca la hazaña de poder conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México.Al supervisar los avances de la modernización del puerto de Salina Cruz, el Jefe del Ejecutivo expresó que hay tres obras que deben estar terminadas antes de que termine su sexenio.“Uno, los dos puertos (Salina Cruz y Coatzacoalcos) y la vía; nos acaban de decir que se va a inaugurar en agosto, ojalá y no le hace que no sea agosto que sea en septiembre; que podamos resolver lo del derecho de vía para tener un gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Hay que fijarnos un plazo para tener ese derecho porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportarlo a Asia”.El Presidente López Obrador dijo que en Salina Cruz se construirá una planta de Licuefacción que costará 60 mil millones de pesos que generará 3 mil empleos.“Lo tercero es que vamos a invertir, con recursos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) aquí en la refinería de Salina Cruz se construirá una planta coquizadora para procesar combustóleo en gasolinas que son más rentables… que implicará una inversión de 60 mil millones de pesos, hablamos una inversión de 120 mil millones de pesos”.Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI), integrantes del Gabinete, López Obrador dijo que hay condiciones inmejorables para lograr el Corredor Interoceánico y con ello lograr los equilibrios económicos y comerciales, porque no queremos hegemonías en lo político, comercial y para nada hegemonía en lo bélico.“Es un desafío porque tenemos poco tiempo y yo quiero que antes de terminar mi mandato pueda dejar operando el proyecto. Nos faltan 2 años y tres meses. Claro que podemos hacerlo en ese tiempo, porque ya está avanzando pero hay que dar el último jalón”.El proyecto –dijo– le dará mucha vida y mucho desarrollo social al Istmo, al Sur y al Sureste de México que estaban abandonados.