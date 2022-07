Anuncia Monreal que no participará en elección de consejeros de MORENA

El senador Ricardo Monreal anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para conformar el Congreso Nacional de ese partido que tomará decisiones de cara al 2024, porque "ya está prefigurado el resultado" y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos.A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, explicó que tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundaron el partido."Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la Alcaldía Cuauhtémoc o en mi tierra donde nací, en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar".Comentó que actuará con prudencia y ecuanimidad e insistió en la reconciliación y después de este proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita.