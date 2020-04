Anuncia Orizaba plan para reactivar economía; crea directorio virtual de comercios

La tarde de este martes, el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, anunció un plan para poder reactivar la economía de la ciudad; en éste contempla condonación de algunos pagos, descuentos en pago de predial del 2020, entrega de despensas a quien no tenga ningún apoyo del programa Bienestar, empleo temporal, entre otros aspectos.



“El pasado domingo el presidente de la República presentó un informe en el cual continúa con los programas federales apoyando a Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores de 65 años, personas con discapacidad y tras haber escuchado el mensaje del presidente me reuní con mi equipo de trabajo y conformé una propuesta para los orizabeños con credencial de elector, que no tienen del beneficio de ninguno de estos programas y que perdieron la totalidad de sus ingresos familiares”.



Dentro de las acciones que se pensaron para apoyar a los orizabeños destacan: la creación en la red social Facebook del Ayuntamiento de un directorio de comerciantes de los mercados Emiliano Zapata, Melchor Ocampo y Cerritos, que cuentan con celular para dar servicio a domicilio de alimentos y productos de primera necesidad con el apoyo de los taxis de Orizaba;



Asimismo en esta misma red social ayuntamiento de Orizaba y Orizaba Pueblo Mágico, se creará una sección de oficios tradicionales de nuestra ciudad como: reparadores de calzado, electricistas, plomeros, carpinteros y mucho más que también contarán con el servicio a domicilio y que los certificarán a través de la Dirección de Desarrollo Económico; en el mercado Cerritos se abrirá un bazar con espacios totalmente gratuitos para que quienes perdieron su empleo puedan comerciar algún producto durante el tiempo de la contingencia.



El ayuntamiento de Orizaba condonará la renta de los “chiringuitos municipales” ubicados en Ojo de Agua, Plaza Río y la Alameda Central, asimismo los boleros del Parque Castillo no pagarán la renta del mismo mientras permanezca cerrado este lugar; los orizabeños que se encuentran en una situación vulnerable y que no están inscritos en algún programa federal de apoyo recibirán una despensa mensual durante la contingencia por parte del sistema DIF municipal.



Quienes no han pagado el impuesto predial correspondiente al 2020 y quieren ponerse al corriente obtendrán un 50 por ciento de descuento para casas con un valor catastral menor a un millón de pesos; se hará la contratación del personal que sepa costura y que pueda trabajar desde su casa maquilando cubrebocas sólo tiene que llamar al teléfono del DIF Orizaba 272 154 96 11.



A partir de este momento y hasta nuevo aviso el ayuntamiento de Orizaba no cobrará las licencias por apertura de nuevos establecimientos comerciales y de servicios.



“Para apoyar a los más necesitados y ser solidarios en una de las ciudades más importantes de Veracruz y de todo México, iremos sumando acciones sobre todo queremos que tengas la certeza como orizabeño de que juntos, unidos vamos a salir adelante. Ya lo hemos hecho antes, Orizaba está de pie y vamos a salir de esta contingencia”, expresó el Alcalde en un mensaje enviado a los ciudadanos.



Agregó que en este momento se está viviendo el capítulo más triste de los últimos 100 años de Orizaba y de nuestro país, pues la expectativa de muchos de nosotros es no perder la salud.



“Es terrible, aunado a esto tenemos el deterioro económico y la pérdida de los ingresos familiares. En el caso de la prevención y protección de la salud el ayuntamiento Orizaba ha ido tomando medidas preventivas desde el mes de febrero con el Comité Municipal de Protección Civil, así como medidas más enérgicas como el cierre de todos los establecimientos no esenciales como: cines, casinos, gimnasios, bares, discotecas, cantinas y otros más.



También hicimos la declaratoria de emergencia desde el 23 de marzo antes que nadie en el país y el día primero de abril fuimos el primer ayuntamiento en decretar obligatorio el uso de cubrebocas para todos nuestros pobladores”.