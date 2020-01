Anuncia PRD marcha pacífica el 21 de enero, en Xalapa

El dirigente estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez Flores, anunció una marcha pacífica el próximo 21 enero en la Capital del Estado, con el fin de exigirle al Gobierno justicia por la serie de delitos ocurridos en la entidad.



"Esta marcha será pacífica, respetuosa, en la cual vamos a estarle pidiendo al Gobierno del Estado, más que nada la aplicación de justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas de los delitos graves que se están dando en Veracruz".



El perredista explicó que, de manera específica, pedirán justicia por sus compañeros caídos, Rafael Pacheco Molina, exalcalde de Paso del Macho y Víctor Molina Dorantes, exdiputado del PRD.



"Vamos a estar exigiendo justicia para ellos y también exigiendo al Gobierno del Estado que pueda brindar la seguridad que todos los veracruzanos necesitamos. Ha sido un inicio de año violento, un fin de año también violento, sin que veamos que hasta este momento el Gobierno del Estado esté respondiendo a las expectativas que se habían generado".



Asimismo, dio a conocer que en dicha manifestación participarán ciudadanos, organizaciones, legisladores estatales y federales.



"La marcha partirá de la Facultad de Economía, vamos a caminar por todo Ávila Camacho, hasta llegar al Palacio de Gobierno, en donde estaremos fijando el posicionamiento del PRD. Es una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, no tiene tintes políticos, van a estar los diputados locales, federales y dirigentes nacionales".



Aunado a ello, reiteró la necesidad de traer un Delegado federal para que se encargue de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues su titular no ha dado el ancho.



"No se tiene una estrategia de seguridad, antes el pretexto era la Fiscalía, la Fiscalía desde el mes de septiembre está en manos de la gente de Eric Cisneros y desgraciadamente, hasta este momento, no se tienen resultados", finalizó.