Anuncia PRD movilización en Xalapa para exigir más seguridad, este 21 de enero

El dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, anunció que realizarán una movilización el próximo 21 de enero, en la ciudad de Xalapa, para exigir al Gobierno del Estado mayor seguridad, por lo cual han convocado a los perredistas y a organizaciones civiles a que salgan a las calles a manifestarse.



Afirmó que serán por lo menos mil personas las que se sumen porque quieren retomar el sentido esencial del Sol Azteca de llegar a las calles con las demandas sociales, por ello, fijarán una postura con respecto a la violencia que se vive en Veracruz.



"Estaremos saliendo de la Facultad de Economía en la capital y Ávila Camacho hasta llegar a Palacio de Gobierno, estaremos fijando la postura del partido y de la ciudadanía que se ha acercado para exigir al Gobierno de Veracruz se ponga las pilas en materia de seguridad. Se está haciendo una investigación abierta a la ciudadanía, el principal motivo es la inseguridad", dijo.



El líder del PRD afirmó que también expondrán la falta de resultados en materia de procuración de justicia, toda vez que no hay avances es las investigaciones del asesinato del alcalde de Omealca, Rafael Pacheco Molina.



"Se debe impartir justicia al caso del asesinato del compañero Rafael Pacheco Molina, quien fuera ultimado en el mes de diciembre y que hasta el momento no se tiene avance alguno en la investigación".



En la movilización no participarán militantes del PAN, sólo perredistas y está convocada a las 11 de la mañana para llegar a Palacio de Gobierno y plantarse en la Plaza Lerdo.