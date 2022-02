Anuncia PRD movilizaciones en Veracruz contra delito de ultrajes

En Veracruz vivimos un Estado lleno de ignominia por la reforma que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y sus dóciles diputados al tipificar en tipo penal de ultrajes a la autoridad, así lo señaló Juan Montes de Oca, miembro del PRD en el Estado en entrevista acompañado de Manuel Bernal Rivera y Arturo Hérviz Reyes, quienes confían que sea derogado en breve."Todos sabemos que el delito de ultrajes a la autoridad fue realizado ex profeso para perseguir a los adversarios políticos que no pensamos igual que la gente que hoy gobierna el Estado de Veracruz y precisamente dos días después de haberse aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz fue ejecutado en contra de nuestro amigo Rogelio “N” y que ha permanecido casi un año en la cárcel".Ante esta situación, se dijeron indignados por lo que está haciendo el Mandatario aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en otras entidades federativas que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional y aunado a ella, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones para que el Gobernador mandara una iniciativa para que se derogue y han hecho caso omiso y se ha utilizado contra quienes piensan diferente a Cuitláhuac García Jiménez.Mencionaron que son cientos de personas afectadas por este delito.Ante ello, señalaron que hay plena confianza en que el delito se derogue pero no por la buena voluntad del Gobernador sino porque lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación."El Gobernador nos quiere contar cuentos y dice que los que quieren que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad es porque defiende a los jefes de la mafia y que si se deroga van a salir 400 jefes de plaza. Qué barbaridad. No sólo es absurdo, es ignorancia. Es irresponsabilidad, es indolencia de un Gobernador que piensa que va a ser eterno en el Palacio de Gobierno".Finalmente, mencionó que en días próximos emprenderán manifestaciones para exigir que el Gobierno deje de utilizar al Congreso de Veracruz, la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial y eso no puede quedar en el silencio pues se está violentado de manera reiterada los derechos humanos de los ciudadanos.