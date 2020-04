Anuncia Ramos Alor sanciones a comercios que no acaten la sana distancia

Se sancionará a los comercios que no acaten las medidas preventivas ante la emergencia por Coronavirus en el estado; deben garantizar que se guarde una distancia de 2 metros entre cada cliente, anunció el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



Durante la conferencia de prensa diaria, donde las autoridades dan cuenta del desarrollo del COVID-19 en Veracruz, el titular de la Secretaría de Salud, sostuvo que desde hoy aplicarán nuevas medidas de manera rigurosa, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río.



Esto, derivado de que este viernes y sábado, cientos de personas se conglomeraron en las pescaderías y no respetaban las indicaciones de seguridad ante la contingencia sanitaria.



Aunado a ello, los dueños de comercios no hicieron nada para que sus clientes respetaran la sana distancia, “corresponsabilidad que deben tener con los consumidores”.



Es por ello que para evitar estas situaciones que podrían derivar en un mayor número de contagios, se emitieron las siguientes medidas:



1.-En los mercados sobre ruedas y de mariscos y en todas las filas para adquirir alimentos, se deben guardar 2 metros de distancia entre cada persona.



2.-En caso de que esto no se respete, Salubridad se reserva el derecho de sancionar a los expendios si después de dos advertencias formales por la autoridad competente, el establecimiento no insta a sus clientes a guardar la distancia recomendada.



A decir de Ramos Alor, es de suma importancia que se respeten las recomendaciones y se lleven a cabo, para con ello disminuir el número de contagios; lo que se logra con el resguardo en casa.



Debido a que la zona conurbada es donde se registra el mayor número de casos positivos de COVID-19, el secretario de Salud pidió a los ciudadanos de esas demarcaciones, respetar las medidas establecidas y reiteradas por el Gobierno del Estado.



“Empieza el momento clave para el puerto de Veracruz y su zona conurbada. Ahora es el momento de sacar la casta del jarocho. Apliquemos Susana Distancia ahora más que nunca”, expuso.



Y es que en Veracruz - Boca del Río se contabilizan 37 casos confirmados y 166 sospechosos y es la zona centro del estado donde se concentra la mayoría de los casos confirmados por COVID-19, con un 78 por ciento.