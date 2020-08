Anuncian autocine con restricciones contra COVID, en Veracruz puerto

Este fin de semana será habilitado un autocinema en la ciudad de Veracruz.



De acuerdo a Jaime Navarrete Ruiz, quién está encargado del proyecto Autocinema Veracruz, el establecimiento permitirá a la población disfrutar de una función de cine desde la comodidad de su vehículo y sin riesgo de contagio de COVID-19.



Detalló que este fin de semana empezarán como funciones “piloto” para conocer si este tipo de negocios será rentable en la ciudad.



Será el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 que se presenten tres proyecciones de distintas cintas por día en el estadio Carlos Serdán Arechavaleta, mejor conocido como El Núcleo.



“Este proyecto de autocinema se está realizando ya en otras ciudades como son la ciudad de León, México y Querétaro y queremos traerlo aquí a la ciudad de Veracruz para que la población del puerto viva esta experiencia única, porque la vamos a tener solamente este fin de semana, con tres funciones por día”, dijo.



Navarrete Ruiz detalló que el costo del boleto será de 225 pesos por automóvil, en el cual se permitirá únicamente a 4 personas por vehículo, para mantener un control sanitario.



Los boletos pueden comprarse en las taquillas de este espacio deportivo.



El empresario destacó que las funciones se llevarán a cabo con medidas estrictas, como la desinfección de automóviles al ingresar, además de que no se permite descender del vehículo y todos los asistentes deben usar cubrebocas.



“Será obligatorio el uso de cubrebocas, vamos a sanitizar los automóviles, tendrán servicio personalizado de venta de alimentos, sana distancia entre auto y auto, solo una persona podrá ir al baño y no se permitirá que desciendan por otra razón del vehículo", dijo.



Este fin de semana se proyectarán películas como Jurassic World, la bella y la bestia, Anabelle, Coco, Avatar, E.T, Skyfall, Star Wats, ente otras.



Para mayor información, la ciudadanía puede ingresar a la página de Facebook "Autocinema Veracruz".