Anuncian cierre de vialidades en Orizaba; le llueven críticas al Ayuntamiento

El anuncio del cierre de diversas calles en Orizaba a partir del sábado 2 de abril generó inconformidad entre la población orizabeña; los habitantes aseguran que no hay un motivo de peso para realizar esta medida.Y es que a través de un comunicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento avisó que a partir del sábado 2 y domingo 3 de abril se cerrará la circulación todos los sábados y domingos sobre la avenida Colón, desde Sur 10 a Sur 3, dejando libre únicamente la fracción Sur 8 y Sur 2, en horario de 8:00 a 22:00 horasYa para Semana Santa se cerrará la circulación completamente desde el jueves 14 y hasta el domingo 17 de abril.Dentro de la opinión de los ciudadanos en la red social Facebook, destaca la de: Meliodas Arriaga, quién expresó: "como siempre queriendo quedar bien con los turistas dándole en la madre la gente que vive acá".Por su parte, Efrén Pérez destacó: " Allí está PRI- Gobierno imponiendo su autoridad sin consultar al pueblo, pero nadie dice nada, nadie hace nada".Lizma Gy comentó "cada día estamos peor solo informan que cierran pero ni siquiera nos dicen el motivo".Mariana Paradise externó: "¿Y qué sucede con los que tenemos pensiones para nuestros autos en esa calle? ... son demasiados días".Iván Hernández destacó que "la ciudad es de los orizabeños, no de los turistas"; Lautaro Aníbal, por su parte, dijo: "otro que también se cree Mesías... Como no cierra la prolongación de Oriente 6 a la altura del Club de Leones ahí por donde vive él... ¿verdad que no?".Tulio RRGZ manifestó: "la Cruz Roja está en la Avenida Colón, ¿ya pensaron el tráfico que se va a hacer? Las ambulancias pueden demorar mucho en llegar. Otra pésima decisión de esta administración".La población en general aseguró que se creará un tremendo caos vial en la ciudad con el cierre de estas calles, las cuales son parte del primer cuadro de Orizaba.