Anuncian detenciones por cuerpos abandonados en Zacatecas

El gobernador David Monreal informó por medio de un video en sus redes sociales que se ha logrado la captura de los presuntos responsables de los hechos ocurridos relacionados con los 10 cuerpos abandonados dentro de una camioneta frente a palacio de gobierno de Zacatecas esta madrugada.En un video que tiene una duración de 1:49 minutos, Monreal Ávila dijo que no puede detallar más información para no afectar el proceso de investigación penal y que ha instruido a las autoridades competentes para que en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado comunique los avances de manera constante a la sociedad zacatecana.Consideró que este tipo de hechos “obedecen a la reacción de los resultados del operativo Zacatecas 2 que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros”, derivado de la estrategia de seguridad implementada en la que participan todas las corporaciones federales y estatales.El gobernador nuevamente aprovechó para recriminar que recibió “un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos” y que lo obliga a no desistir para regresar la paz a los habitantes de Zacatecas y asegura que no dará tregua en dar la lucha por componer el tejido social.