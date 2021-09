Anuncian la 4ª edición de la Carrera Internacional Orizaba 5K-10K “Vamos por la Salud”

Con la participación de alrededor de mil corredores, todos ellos vacunados contra el COVID-19, el próximo 17 de octubre se llevará a cabo la cuarta Carrera Internacional Orizaba 5K-10K “Vamos por la Salud”.En rueda de prensa, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Igor Rojí López y el director del Comude, Marcos Hernández, y empresarios explicaron que esta competencia pone a la ciudad en el mapa de las competiciones de 5 y 10 kilómetros y en este segundo año de pandemia se ha modificado.Mencionaron que en esta ocasión no habrá premios económicos, únicamente medallas de oro, plata y bronce coleccionables, y a pesar de que la bolsa económica siempre es un incentivo, a la fecha ya se tiene un buen número de personas que se han inscrito.Explicaron que se está exigiendo como requisito que los competidores estén vacunados, de lo contrario no podrán participar, pues a través de esto buscan garantizar que no habrá riesgo de contagio entre los participantes, además de que durante el evento se tomarán todas las medidas sanitarias.Respecto al recorrido que seguirán, se detalló que será por las principales calles de la ciudad, pasando por los atractivos turísticos, ya que uno de los objetivos es la promoción de Orizaba.