Anuncian la “Feria del Antojo”, en Coatzacoalcos

Con la finalidad de detonar la economía local, emprendedores de Coatzacoalcos llevarán a cabo el próximo 30 de julio la “Feria del Antojo”, donde habrá muestras gastronómicas y de coctelería.Ahí estarán presentes también estudiantes de gastronomía de diferentes escuelas y a su vez emprendedores que venderán artesanías.El evento ocurrirá en las instalaciones de Plaza Patio, en la colonia Paraíso, frente al malecón costero."Hemos trabajado desde hace muchos años y necesitamos seguir reactivando la economía en Coatzacoalcos y que la ciudadanía nos vea", dijo una de las organizadoras.Habrá servicios y productos que han venido impulsando pequeños y micro emprendedores.Los participantes indicaron que el evento se realizará en Plaza Patio debido a que no hay otro punto en el que quepan por el número de personas que se espera participen y asistan a comprar."Aparte de la feria del antojo tendremos a invitados especiales, cantantes y artistas locales como Heder Cabrera y Kari Go Go, así como grupos de coches que los llevarán a exhibir", dijo.Se espera que sean al menos 60 emprendedores los que exhiban sus productos. El horario del evento será de 13:00 a 20:00 horas.