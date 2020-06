Anuncian marcha “no pacífica” en Xalapa para abrir bares, cantinas y antros

A través de redes sociales se está invitando a una manifestación este 2 de julio, a las 11:00 horas, para reactivar la economía de bares, cantinas, antros y quitar la ley seca en la ciudad de Xalapa.



Aunque no se específica quiénes están promoviendo dicha protesta, se puede leer lo siguiente:



"A todos los compañeros que viven en la ciudad de Xalapa que se dediquen al giro de antros, bares, cantinas, los invitamos a hacer una marcha de protesta en Palacio Municipal de Xalapa este jueves 2 de julio, a las 11:00 am".



También está marcada la ruta que podrían llevar los manifestantes; saliendo del Teatro del Estado, Ávila Camacho, Viaducto, para concluir en Palacio Municipal y Desarrollo Económico, ubicado en Úrsulo Galván.



En dicho "comunicado", se resalta que, en otras partes del Estado, como en el Puerto de Veracruz, los establecimientos de este giro comercial ya están laborando.



Otro aspecto importante que se destaca es:



"La protesta no será pacífica; ve preparado. Se nos unirán sindicatos y uniones de taxistas de Xalapa, Coatepec, Banderilla y el Municipio de Emiliano Zapata. ¡Por el sustento de tu familia y la mía, protestemos!".