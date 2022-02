Anuncian operativo especial en Xalapa por hechos de violencia “aislados”

En la región de Xalapa se aplicará un operativo especial de seguridad para evitar que se incrementen los hechos violentos, como el suscitado en la colonia Carolino Anaya, donde una persona fue asesinada, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Entrevistado al concluir la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz en el municipio de Tuxtlilla, el Mandatario acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, advirtió que no se permitirá que este tipo de hechos que calificó como “aislados” se presenten en Xalapa, así como en ningún punto del Estado.“Recogemos que suceden homicidios de jóvenes ahí en Xalapa. Estamos investigando con la Fiscalía General del Estado, estamos implementando un operativo especial”, puntualizó.En este sentido, el Mandatario reiteró que se aplicará un operativo específico en la región de Xalapa, por lo que ya se generó comunicación con el alcalde Ricardo Ahued para definir los detalles del trabajo coordinado; este lunes se darán a conocer los detalles.“Ya tuve comunicación con el alcalde Ricardo Ahued. Me acompaña el Secretario de Seguridad Pública y ya también dio las instrucciones para que se atiendan estos hechos aislados. No vamos a permitir que alteren la tranquilidad con la que hemos vivido estos últimos años en Xalapa, queremos que siga esta percepción de mejora y estamos en toda la disposición de atender”, afirmó.En otro tema y respecto al accidente que generó la noche del jueves por la explosión de una pipa en la autopista Xalapa-Perote, destacó que la atención oportuna en el accidente evitó que hubiera un saldo rojo.