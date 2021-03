Anuncian protesta nacional contra determinación de pagar pensiones en UMA

Jubilados y pensionados de todo el país van a protestar el próximo 18 de marzo, pues rechazan el dictamen de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina el pago de pensiones en UMA a los pensionados del ISSSTE y no en salarios mínimos, indicó el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza, quien dijo que Veracruz no será la excepción.



Indicó que tanto esta unión que pertenece a la Coalición de Pensionados y Jubilados Prof. “Elpidio Domínguez Castro” como esta última a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se han organizado para protestar.



“El Comité de la UNT, donde estamos representados nosotros, resolvió que la unión apoya a la movilización nacional el 18 de marzo, para que ese día en todo México salgamos a protestar por esta determinación de la Corte y exigir al Presidente de la República, que haciendo uso de su facultad de iniciativa preferente, mande una iniciativa de reforma constitucional que diga que el pago de las pensiones y becas sea en salarios mínimos”.



Añadió que la UMA debe tomarse en cuenta para el pago de impuestos, multas, para lo que fue creado y es que recordó que el valor de la UMA es de 89.62 pesos y el salario mínimo está en 141.70 pesos, por lo que la diferencia es muy grande y se pierde mucho dinero.



Ejemplificó que con 10 salarios mínimos, un pensionado recibiría alrededor de 42 mil pesos pero con la UMA un promedio de 26 mil pesos. “Pareciera ser que es mucho 26 mil pesos pero recuerden que es el acumulado de todos estos años y además de que es un pago justo por haber entregado la vida. Hay gente que hizo dos carreras y trabajaron, es gente que invirtió mucho en su trabajo y preparación”.



“Es una agresión brutal para los pensionados y pareciera que sólo es para los del ISSSTE pero no, porque en la iniciativa que presentó el Presidente el año pasado, en septiembre, también quedó establecido que el pago para los pensionados del IMSS va ser en Unidad de Medida y Actualización. Sólo van a tener pensión los que tienen un salario mínimo pero los que tienen de dos en adelante se cambiará a UMA”.



Destacó que cada Estado va a definir sus métodos para manifestarse, siempre buscando las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. En Orizaba será una caravana de autos a las 12:00 horas, igual que en el Puerto de Veracruz.



Aunque apuntó que hay otra propuesta para protestar y a la cual se podría unir la sociedad en general, colocando una cartulina afuera de su casa que a la letra diga: “No a las pensiones en UMA sí a las pensiones en salarios mínimos”.



Refirió que los afectados con esta determinación de la SCJN serán los pensionados tanto del ISSSTE como del IMSS, incluso los que pasaron del anterior modelo del ISSSTE al nuevo privatizado que son las cuentas individuales, ya les están pagando en UMA sin decirles.