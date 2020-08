Anuncian reanudación de actividades turísticas en Catemaco

Prestadores de servicios de la ciudad de Catemaco invitaron a la población a visitar esta ciudad luego de que fueran reabiertas las reacciones turísticas de la zona.



Al respecto, Humberto Namorado Villagrán, presidente de concesionarios de lanchas turísticas organizados del lago de Catemaco, mencionó que junto con el Ayuntamiento definieron una estrategia para volver a dar recorridos turísticos de forma segura a los visitantes, además de que ya se levantaron los filtros sanitarios que prohibían la entrada de turistas a la ciudad.



"A partir del día viernes el Alcalde retiró los retenes de la ciudad, ya que estaba restringido el acceso a todo turista por las situaciones que pasamos en la semana mayor de este año, que no hubo labores turísticas, se implementaron cercos en la ciudad, hoy en día ya no existen, ya es bienvenido el turismo, siempre que cumplan las medidas preventivas", mencionó.



Puntualizó que en los recorridos de lancha sólo habrá aforo del 50 por ciento de la capacidad total de la embarcación.



Además, se exigirá portar cubrebocas y/o careta, gel antibacterial y respetar la sana distancia.



"Las embarcaciones las estamos cargando en un 50 por ciento nada más, si la embarcación tiene una capacidad de 20 pasajeros, entonces sólo cargamos 10 con sana distancia; si tiene capacidad de 12, sólo se cargan seis con sana distancia; y se toma la temperatura desde la entrada al embarcadero, se proporciona cubrebocas si no se lleva, cada lanchero lleva su careta, uniforme, gel, tenemos las medidas necesarias”, dijo



Detalló que el 80 por ciento de los habitantes de esta ciudad viven del turismo, por lo que esta reapertura es benéfica para el sector, ya que estuvieron más de cinco meses sin laborar.