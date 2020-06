Anuncian solicitud de juicio político contra Alcalde de Ixtaczoquitlán

El Regidor Cuarto del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Adrián Castillo Rojas anunció que presentará al Congreso del Estado una solicitud de Juicio Político en contra del presidente municipal Miguel Ángel Castelán Crivelli.



El motivo es por haber alterado el Acta de Cabildo que ratificó la reforma constitucional en materia electoral y en la que aparece el voto en contra de los dos ediles de MORENA, cuando su sentido era a favor del decreto y porque nunca se celebró la sesión extraordinaria de Cabildo.



Pidió el apoyo de los diputados locales de MORENA para hacer el planteamiento formal ante el Congreso y para que el Acta de Cabildo, a pesar de que ratifica la reforma, se anule al considerar que se violentó el procedimiento legal y aunado a ello, se atropellaron sus derechos políticos, toda vez, insistió, que nunca se celebró la sesión extraordinaria respectiva para ratificar la reforma y pese a ello, tiene asentado el voto en contra de los dos ediles morenistas cuando iban a votar a favor.



En ese sentido, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, diputado local por el Distrito de Orizaba, dijo que presentó una moción suspensiva para conocer a fondo lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y saber el estatus que guarda la referida Acta de Cabildo.



Castillo Rojas cuestionó que en el Acta de Cabildo esté asentado su voto en contra de la reforma constitucional, al igual que el de la Regidora Novena, Maricela Rodríguez Martínez.



Refutó la validez del documento pues aseguró que no hubo convocatoria para celebrar la sesión extraordinaria de Cabildo y por consecuencia nunca se llevó a cabo, sin embargo, aparece hay un Acta con fecha 9 de junio de este año, en la cual se asienta que la reforma constitucional en materia electoral fue aprobada por mayoría.



El Acta señala que de los once ediles que integran el Cabildo, seis votaron a favor y cinco en contra, entre ellos, los dos Regidores de MORENA.



“Nuestro voto iba a favor (de la reforma) y en esa Acta aparece en contra, eso es una farsa porque nunca nos la presentaron” y reiteró que no se celebró la sesión extraordinaria de Cabildo.