AOPAC sigue lucha jurídica contra desabasto de medicamentos para niños con cáncer

La Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC) sigue en pie de lucha jurídica contra el Gobierno del Estado, quien la demandó luego de que ésta consiguiera un amparo para que los infantes del Programa de Niños con Cáncer tuvieran el abasto de sus medicamentos oncológicos.El presidente de AOPAC, Hugo Chahín Maluly, recordó que hace dos años se interpuso un amparo ante Juez Federal para que los menores del mencionado programa que auspicia Expori y esta asociación tuvieran todas sus medicinas para seguir su tratamiento y salvar su vida, pues en su momento hubo mucha escasez de estos y AOPAC tuvo que solventar ese gasto a fin de que no hubiera alguna interrupción en su terapia contra este mal."Nosotros al seguir comprando los medicamentos, no la mayoría pero sí algunos, se evidencia que no están fluyendo las medicinas al cien por ciento de parte del Gobierno. Pero recuerden que, como se los dije, el amparo para tener el abasto completo se ganó pero el Gobierno del Estado es canijo. Nosotros seguimos en el juicio porque tras obtener el amparo el Gobierno del Estado nos demandó".Añadió que AOPAC se sigue defendiendo contra esa demanda. "No es para nosotros, es para los niños que tanto lo necesitan, porque tienen cáncer. Pero si esto del desabasto lo vemos a nivel nacional pues imaginen al nivel estatal".Recordó que de dos años a la fecha, el costo de todos los medicamentos oncológicos se ha duplicado y eso hace más complicado el panorama para la asociación, la cual apoya a 123 menores de edad con cáncer (56 en activo y 67 en vigilancia).