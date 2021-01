Aparece Namiko en la terna para el relevo en la CEDH, se decide este jueves

Tras la fase de entrevistas, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables definió a la terna que presentará ante el pleno este jueves para designar al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el período del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026.



Los legisladores Alexis Sánchez García, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz eligieron a Namiko Matzumoto Benítez, Gustavo Souza Escamilla e Irving Uriel López Bonilla como los finalistas.



Cabe recordar que Matzumoto Benítez, quien fue designada para el cargo en 2016 durante el Gobierno de Javier Duarte, ahora busca la ratificación. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, con maestría en psicología jurídica y criminología, así como licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.



El dictamen con las propuestas será sometido al pleno de la LXV Legislatura este jueves y el próximo titular requiere mayoría calificada o el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.



Falta especialización



Durante su entrevista, la actual presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, aseguró que de ser nombrada para un periodo más al frente de este organismo su plan de trabajo estará enfocado en dos aspectos: la recuperación o continuidad de buenas prácticas y los retos institucionales.



Señaló que su gestión de 2016 a 2021 tuvo como propósito que los usuarios recibieran una atención de calidad y con capacidad para resolver los problemas, así como el fortalecimiento del organismo.



Ante ello, dijo que se enfocará en contar con un enfoque víctimo-céntrico, así como prevenir y fortalecer el trabajo institucional.



Matzumoto Benítez consideró que es necesario mejorar la especialización de visitadurías generales, ampliar las entrevistas victímales relacionadas con valoraciones de impacto de vulneración de Derechos Humanos y utilizar las recomendaciones como un instrumento de diálogo institucional, así como la optimización de recursos bienes materiales, humanos y financieros.



Al contestar la pregunta de la diputada local, Deysi Juan Antonio, sobre cuáles son los pendientes para legislar en materia de derechos humanos, Namiko Matzumoto dijo que se debe armonizar distintas normativas con estándares internacionales que han emitido no sólo los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino los órganos cuasi jurisdiccionales.



Mencionó que se debe consultar a la comunidad indígena e impactar en una igualad sustantiva en la lucha por sus derechos tomando en cuenta la cosmovisión de cada pueblo; además, incluir la armonización de la identidad sexo genérica.



No se puede hacer respetar la Ley sin conocerla



Cabe señalar que Gustavo Souza Escamilla, quien es titular de la Notaría Pública número 1 en la ciudad de Veracruz, en su entrevista señaló que se falta mucho por hacer pues no se puede hacer respetar la Ley si no se conoce, contando con el respaldo de los Colegios de Abogados y afirmando que su compromiso sería aumentar la capacitación del personal y de los mandos medios.



Souza Escamilla se desempeñó como Secretario de Turismo. Posteriormente durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) fue presidente del Patronato del Fideicomiso del 2 por ciento a la Nómina.



Falta mejorar efectividad



Por su parte, Irving Uriel López Bonilla, actual candidato a doctor en derecho por la BUAP, en su entrevista dijo es urgente mejorar la efectividad de las resoluciones de la CEDH como una medida para transformar la vulnerabilidad de las personas.



Sostuvo que deben diseñarse estrategias para lograr que las recomendaciones no se conviertan en “un catálogo de buenas recomendaciones”, y transformarlas en un formato fácil para hacerlas accesibles.



Además, se pronunció en favor de la reorientación administrativa en función de austeridad republicana, y que tenga como objetivo la incidencia a los grupos estructuralmente discriminados y que históricamente han sufrido “vejaciones milenarias a través de arquetipos sociales anclados desde que podemos tener memoria”.



Señaló que su plan de trabajo está dividió en varios puntos como la constitucionalidad de la Comisión a partir del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzanos de Desarrollo para homogeneizar criterios; la educación en derechos humanos como medida para satisfacerlos a través de difusión, capacitación y profesionalización.



“La educación en materia de derechos humanos deben enfocarse en la transversalidad, interdisciplina para tener diferencias sustantivas y enfocar el andar en obtener la mayor o Protección y efectividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.



Él se desempeña como Jefe del Departamento de Capacitación, Supervisión y Evaluación de Defensores Públicos en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública y también como académico de la Universidad Veracruzana.