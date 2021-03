Aparecen más defraudados en Xalapa por Caja de Ahorro MX

Luego de que Óscar Baltazar Garrido Aguilar denunciara ser víctima de fraude por parte de Caja de Ahorro MX Constructora de Negocios ubicada en el edificio JV en Xalapa, más personas acudieron a manifestar una situación similar.



En conferencia de prensa, un grupo de ciudadanos señaló nuevamente a Raymundo Alberto Gómez Hernández como el principal intermediario de esta financiera.



"Gracias a lo que yo denuncié, más personas se contactaron conmigo por ser víctimas de fraude por esa misma colocadora. Son aproximadamente 25 personas las que ya me contactaron", dijo Garrido Aguilar.



Los afectados comentaron que es a través de mensajes de texto, publicidad en Internet, donde les hacen llegar opciones de posibles créditos y, ante la necesidad económica, aceptan.



"Nos piden una cantidad para poder acceder al crédito. Tenemos grabadas las llamadas telefónicas, videos y contratos. Son préstamos que solicitamos desde septiembre, diciembre y hasta ahorita no nos han dado nada. Parece que me torre JV ya no están, ya se fueron pero por llamadas sí contestan", mencionaron.



Además, mencionaron que al investigar a la empresa, sí aparece registrada, por lo que al firmar el contrato lo hacen convencidos de que es algo legal.



"Suena creíble. Nos manejan intereses bajos. Cuando nosotros investigamos parece creíble. Tú investigas a la empresa y sí está registrada y aparecen dadas de alta y con RFC", señalaron.