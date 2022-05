Apenas arranca proceso interno de SETSUV y ya denuncian anomalías

La candidata de la Planilla Púrpura, Martha Judith Vázquez Fernández, denunció anomalías dentro del proceso de renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV).Advirtió que en un plazo menor a 10 días, el Sindicato incorporó a casi 400 personas, sin acatar el proceso explícito en la normatividad interna.“Lo que sucede es que estos compañeros acaban de presentar el examen apenas la semana pasada, el 17 y pues hay un procedimiento, ellos tienen que llenar un formato en donde están solicitando ser considerados socios y una vez que ellos llenan ese formato, se da lectura en CGR (Consejo General de Representantes) o asamblea regional. Yen este caso, ya no da tiempo, si fue 17 de mayo, en 10 días es imposible hacer asamblea y aprobar todas esas solicitudes”.Agregó que la Planilla Púrpura reportó dicha situación ante la instancia responsable de organizar los comicios, en este caso, el Colegio Electoral del SETSUV.“Basándonos en nuestros estatutos no tendría por qué ser, porque hay un procedimiento para cuando regulariza, como en este caso que presentaron examen compañeros nuestros. No estamos en contra de que voten, quizá nosotros seamos afortunados de que voten pero no es el procedimiento correcto”.Con la incorporación de nuevos trabajadores, tendrían derecho al voto cerca de 2 mil 500 personas, explicó la aspirante.“Sí hay algo de diferencia y sobre todo, si vamos a respetar los estatutos, vamos a respetar los estatutos de forma general”, dijo Martha Judith Vázquez.Insistió que se busca una elección limpia y de convivencia con los demás trabajadores y planillas.A partir de este jueves y cuando el Colegio Electoral valide las candidaturas, dan comienzo las campañas durante un mes, para después acudir a las urnas del 17 al 23 de junio.