Apenas este lunes realizan estudio técnico de afectaciones tras inundaciones en Atoyac

A 15 días de que la Congregación General Miguel Alemán, municipio de Atoyac, sufrió una de las más fuertes inundaciones de los últimos diez años, que afectó a más de 2 mil familias, apenas este lunes, personal de Protección Civil acudió a la comunidad de Arroyo Hondo a realizar el estudio técnico de las afectaciones a las viviendas y el puente, que quedó afectado.



Pobladores de esta localidad de Arroyo Hondo, manifestaron que fue hasta este lunes cuando llegaron personal de esta dependencia a verificar los daños, cuando tuvieron que haber desazolvado el puente inmediatamente, porque de haber venido otra creciente, la basura, ramas y troncos que aún se encuentra en el puente; el agua hubiera causado mayores daños.



Aseguraron que la mala planeación de este puente, fue que no derribaron el anterior, por eso, con la basura que se atoró, sirvió de tapón y provocó que el agua llegara casi al techo a una de las casas, donde el agua se llevó sus animales de corral y lo que encontró a su paso.



En la parte más alta, dijo Doña Mary X, en el torrencial que cayó el pasado 6 de junio por la tarde noche, el agua llegó a un metro de altura de su casa y estuvo a punto de llevarse la corriente sus aparatos electrodomésticos. Anotaron que lo único que lograron sacar fueron sus documentos personales. En esta localidad de Arroyo Hondo, viven 34 familias, pero las más afectadas fueron las que se ubican a la orilla del río.



Aseguró que su refrigerador que apenas lo había comprado con tanto esfuerzo, se descompuso al tirarlo el agua; mientras que sus colchones se mojaron, y no se diga la ropa.



Temen que, de no quitar la basura del puente, que sirvió de tapón; de venirse otro torrencial ahora si inundará sus casas y pierdan lo poco que tienen.