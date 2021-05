Buen día.



Mi nombre es César Daniel López Vásquez. "Lobolópez" es mi seudónimo de caricaturista. El motivo de la presente es hacer de su conocimiento que el señor Francisco Garrido Sánchez, presidente del partido "Podemos" Veracruz me encargó a mediados del año pasado unos personajes supuestamente para una serie de cómics que se iban a hacer para su campaña política.



Así lo hice y es el modo en que nacieron "Capitán Podemos y "Jarocha Power" quien después cambió su nombre a "Atenas".



Sin embargo, el señor Garrido no ha pagado hasta la fecha por los personajes que ya está usando en campaña y que pueden verse en autobuses, botargas, papelería y demás elementos publicitarios. Tampoco ha hecho por contactarse conmigo para llegar a un acuerdo sobre la fecha de pago a pesar de tener mis datos de contacto.



Sin el más mínimo interés de hacer de esto una campaña política a favor o en contra de ningún partido, creo justo el exigir el pago por el trabajo que ya hice y que ya está siendo utilizado.



Debo agregar que en el momento en que redacto esta misiva, se me contacta para informarme que probablemente el día martes 18 de mayo se resuelva el pago pendiente, pero lamentablemente debo agregar que también en ocasiones anteriores y ante la presión de mi parte, se me han dado supuestas fechas de pago que no se cumplen.



Por la atención a la presente me despido agradeciéndoles su atención y quedando a sus apreciables órdenes.



Anexo pruebas de que los personajes en cuestión son de mi autoría.



Atentamente,



César Daniel "Lobolópez"