APIVER se deslinda de accidente en que murieron 4 trabajadores

La Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) se deslindó del accidente en que murieron cuatro trabajadores, quienes fueron golpeados con el desplome de una grúa al interior del recinto portuario.



Al respecto, el director general de la APIVER, Miguel Ángel Yañez Monroy, dijo que la responsabilidad de estos decesos es de la empresa Prolamsa, quien compró esta grúa a ICAVE en calidad de chatarra y aunque el incidente ocurrió al interior del recinto portuario, reiteró que la Administración que encabeza no tiene responsabilidad al respecto.



“No hay responsabilidad por parte de la Administración Portuaria Integral de Veracruz porque habían dicho que en los muelles públicos del APIVER cuando no era cierto y tampoco por parte de ICAVE que ya había terminado de mover la operación. (...) Fue un trabajo definido para desmantelar toda la grúa, es responsabilidad 100 por ciento de la empresa que adquirió esta grúa en calidad de chatarra”, dijo.



Yañez Monroy dijo que ya le pidieron a ICAVE informes en torno a la venta de esta grúa y al procedimiento para desmantelarla, con la intención de que no vuelva a ocurrir esta clase de incidentes al interior de la APIVER.



Cabe destacar que el día del incidente ocurrido, el pasado 13 de diciembre, no hubo información oficial por parte de la APIVER, ni pronunciamiento al respecto.