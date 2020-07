Aplaude CANACO Orizaba instalación de cerco sanitario en el Centro Histórico

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Francisco Jiménez, dijo que los empresarios están de acuerdo con las acciones que implementó el Ayuntamiento de esta ciudad para prevenir el COVID-19, como lo es la instalación del cerco sanitario.



“Sin una buena salud no puede haber después economía, por eso estamos de acuerdo con el cerco de la ciudad, pero también pedimos que en toda la ciudad se use el cubrebocas, que el Gobierno Federal diga que es obligatorio portarlo”.



De igual forma anunció que mañana se comenzarán a entregar los cartelones donde la leyenda principal es “si no traes cubrebocas no te puedo atender”. Son mil carteles que van a colocar.



Añadió que dentro de los socios comerciantes de la cámara ya se reportan casos de COVID-19, no así de la directiva, pero por ello es que se requieren las medidas necesarias de prevención.



Dijo que sí están cumpliendo los comercios con todo lo requerido como el QR, medidas de prevención, que los dejen trabajar, pero quien no lo haga que se le obligue a que cumpla.



Asimismo, destacó que cuando se quitó el cerco sanitario en el centro de Orizaba levantaron sus ventas poco a poco hasta llegar al 50 por ciento, pero temen que de nueva cuenta vengan a la baja.