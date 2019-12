El aumento al salario mínimo anunciado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es una excelente noticia para el sector obrero reconoció el secretario general de la CTM regional, Jaime Anaya Romero.



Aunque confía que se frene la inflación, pues siempre van de la mano y esto genera una cascada de aumento en todos los servicios y productos de la canasta básica.



Si bien reconoció que desde hace más de diez años no se había dado un aumento salarial al obrero como el anunciado, dijo que esperan que el empleador lo respete.



Agregó que la situación que enfrenta actualmente el gremio que representa, no es nada alentador pues el salario se pulveriza año con año con la llamada cuesta de enero.



Lo que si piden es que haya más generación de empleos pues desde hace más de una década al menos en la zona centro no hubo crecimiento.