Aplaza Secretaría del Trabajo vigencia de tomas de nota de sindicatos

Con motivo de que aún prevalecen las medidas preventivas a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, prorrogó al 30 de septiembre la vigencia de las Tomas de Notas de las directivas sindicales registradas, que estén por concluir o hayan concluido durante el periodo de la pandemia.



Guillermo Benjamín Díaz Martínez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dijo que la prórroga aplica únicamente para las organizaciones sindicales cuya vigencia de las Tomas de Nota concluya o haya concluido entre el 19 marzo al 30 de septiembre de este año.



Y/o que los procesos de elección de las directivas o dirigentes no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.



Lo anterior, dijo, no implicará cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos; ni aplica para los procesos de elección de las directivas o dirigentes que se hayan concluido antes del 19 de marzo de 2020 y se encuentren pendientes de su registro.



Expuso que debido a las medidas sanitarias que se han implementado a nivel Nacional y Estatal para hacer frente a la epidemia, diversas organizaciones sindicales registradas ante esta Junta Local se encuentran ante la imposibilidad de elegir o solicitar el registro de sus directivas, por lo que estarían en riesgo de no contar con su Toma de Nota correspondiente.



Por ello, para no dejar en indefensión a los sindicatos que se encuentran en ese supuesto, resulta procedente y necesario prorrogar la vigencia de las Tomas de Nota de las directivas sindicales que hayan fenecido o vayan a fenecer dentro del periodo antes señalado.



Recordó que la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, mantendrá hasta el 31 de este mes el periodo de suspensión de actividades no esenciales que estén relacionadas con el contacto directo con el público en general, así como la suspensión de audiencias y diligencias programadas en las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, no corriendo los términos legales en los procedimientos ordinarios y especiales de carácter individual y colectivo.



Se restima reactivar funciones a partir del 1 de septiembre, siempre que la autoridad sanitaria competente dicte las medidas necesarias para la reanudación de actividades presenciales y determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura; por esa razón, la modificación, ampliación o conclusión de las medidas, se decretará atendiendo a la determinación de las autoridades competentes.



No obstante, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Departamento de Registro de Asociaciones y Sindicatos únicamente darán atención y orientación a los sindicatos en relación con la prórroga, por lo que habilitó como días hábiles del lunes al viernes del mes de septiembre en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, acatando las medidas sanitarias correspondientes.