Aplazan comparecencias de órganos autónomos y permiten preguntas a distancia

Este jueves los diputados del Congreso del Estado nuevamente aplazaron el calendario de comparecencias de los titulares de organismo autónomos en Veracruz y también avalaron la participación remota de los diputados locales durante las audiencias.



A causa del incremento de casos de COVID, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUOPO) determinaron que los titulares deberán rendir cuentas a del próximo 16 al 18 de febrero.



La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, se presentará ante la Comisión de Procuración de Justicia el 16 de febrero a las 10 de la mañana.



Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se presentará ese mismo día a las 4 de la tarde.



La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, deberá comparecer el 17 de febrero.



Ese mismo día a las 4 de la tarde deberá acudir el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox.



El 18 de febrero comparecerá la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González, que está citada a las 10 de la mañana.



Anteriormente, las comparecencias estaban previstas a desarrollarse del 2 al 4 de febrero.



Además, los legisladores aprobaron que los diputados puedan acceder vía remota a estos ejercicios de rendición de cuentas y realizar cuestionamientos



El dictamen se presentó de última hora en la sesión de este jueves por parte de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para modificar el primer párrafo y el inciso c) de la fracción IX del artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.



“La emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir nos obliga generar nuevos esquemas para que no se detenga el quehacer legislativo y nos da la pauta para regular los casos de fuerza mayor u otro tipo de contingencias que podría no ser obstáculo para el ejercicio responsable de la actividad parlamentaria en la función esencial de control que tenemos atribuida como diputados”, señala el dictamen.



De esta manera las comparecencia se realizarán ante el pleno las comisiones correspondientes en el lugar que determine la Junta de Coordinación Política, en las cuales podrán participar los diputados de manera remota, tal y como se encuentra previsto para la sesiones a distancia establecidas en los artículos 81 y 83 este reglamento.



“Si algún diputado registrado ante la Comisión no se encontraré presente en el lugar de la comparecencia o conectado de manera remota al momento de su turno para preguntar, se concederá el uso de la voz al siguiente de la lista”, señala.