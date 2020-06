Aplicando medidas sanitarias, gimnasios de Coatepec podrían abrir, opinan dueños

Algunos dueños de gimnasios en Coatepec dieron a conocer que, como muchos otros negocios, están teniendo pérdidas económicas graves al mantener sus puertas cerradas, pues la mayoría pagan una renta y otros servicios.



Consideraron que algunas actividades como el baile y el tae kwon do pueden ser reabiertas a clientes y manejar horarios con cantidades mínimas de personas, por lo que es urgente que autoridades ya analicen el tema.



“En Coatepec, aún no hay permisos para reabrirlos, aunque ya hay dueños que están ofertando clases en redes sociales pero no nos han dado luz verde. Hay academias de baile que lo están haciendo clandestinamente pero gimnasios reconocidos no están abiertos”, indicaron.



Señalaron que son poco más de 10 negocios de este tipo que deben tener prioridad al momento de reabrir establecimientos, toda vez que el ejercicio mejora el sistema inmune. No obstante, coincidieron en que sí deben tomarse las medidas necesarias, pues en estos es difícil manejar horarios y establecer un número de clientes.



“El ejercicio es parte de la salud y sube el sistema inmune. Es una de las prioridades que se deben de dar pero siendo razonables. Es difícil que un gimnasio reciba de 3 a 5 personas por horario, no se puede restringir el acceso. Ese es el problema, aunque en disciplinas como baile y tae kwon do es diferente y sí se puede ir manejando los horarios. Tendremos que aplicar medidas”, comentaron.