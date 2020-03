Aplicarán “Ley seca” en Coatzintla, por contingencia del coronavirus

A partir de este sábado, en Coatzintla cerrarán sus puertas más de 200 negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, ya que son considerados puntos de concentración masiva de ciudadanos ante la contingencia por el COVID-19.



De igual manera, quedará prohibida la venta de estos productos, informó la directora municipal de Industria y Comercio, Mirel Villanueva.



Se pretende cumplir con las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal ante la contingencia sanitaria por el coronavirus pero las autoridades municipales consideraron que los negocios de este rubro comercial aglutinan una importante cifra de personas y se consideró que puede ser punto de riesgo de contagio y propagación.



Mencionó que se reunió con los dueños de los negocios, acompañada del director municipal de Salud, Misael Garcia del Rio, ya que estas indicaciones fueron aprobadas por el Cabildo de Poza Rica, que encabeza la alcaldesa Patricia Cruz Matheis.



Entre la zona urbana y la rural quedan cerrados 280 locales del llamado giro negro, en cuanto a los expendedores de productos básicos no forman parte de esta medida sanitaria en Coatzintla, ya que ofrecen artículos que son de consumo de las familias de este municipio.



Al contrario, en fase uno de Coronavirus, el Gobierno de Poza Rica no tomará la decisión drástica del cierre de negocios con consumo de bebidas alcohólicas y salas de cine.



La regidora comisionada en Comercio, Vanesa Balderas Sánchez, dijo que por eso se lanzó el exhortó a la ciudadanía de acudir y a los dueños de aplicar protocolos sanitarios, esto lo dio a conocer al término de la última sesión de Cabildo celebrada este jueves.



La Edil dijo que del cierre en negocios del rubro está contemplado en una posibilidad.

Sobre sanciones a negocios que incumplan con protocolos de higiene no está considerado pero aseguró que habrá operativos de vigilancia.



Por otra parte, se analiza el no permitir que el comercio informal se instale en el centro de la ciudad durante esta cuarentena. En el caso de los comerciantes afectados por estas medidas ante el COVID-19, el Gobierno de Poza Rica pretende dar apoyo, al menos con despensas.