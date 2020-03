Aplicarán protocolos por coronavirus en salas de velación, en Orizaba

Ante la emergencia por el COVID 19, ahora en las funerarias de Orizaba se ha pedido a las personas que en las salas haya menor número de gente, que deben tener sana distancia, usar cubrebocas, no dar el pésame ni de mano ni de abrazo y ya no se puede ir caminando al panteón.



Flavio Hernández, prestador de este servicio, dijo que los funerarios han acordado tener el mismo protocolo. "Tenemos restringido durante esta época de contingencia tener sepelios a pie y ha sido difícil llevarles estas indicaciones a los dolientes a los clientes, que la entrada al cementerio está restringida".



Incluso las celebraciones de cabo de año están suspendidas por lo que resta de los próximos 30 días y están en el dilema de la recepción de cuerpos en las iglesias porque después del comunicado emitido por los Obispos de la provincia de Xalapa ya no se pueden hacer las misas de cuerpo presente.



Añadió que también se tienen que preparar para atender servicio de velación para aquellos que fallecieron por COVID 19, y es que en países de Europa dijo que los cuerpos no se velan sino que se creman.



"Después de los médicos, los de las funerarias somos los que corremos riesgos de contagiarnos. Cuando son cadáveres de enfermedades foco rojo como AH1N, tuberculosis, VIH, las dependencias de gobierno nos los entregan embolsados con un sello de seguridad que no se puede violar, usamos un traje de plástico biodegradable, con cubrebocas, sanitizado".