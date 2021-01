Aplicó TecNM Campus Orizaba descuento de 15 y 10 por ciento en inscripciones

Un descuento de 15 por ciento para los alumnos de nuevo ingreso y 10 por ciento para los de reingreso aplicó de manera general el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba para la inscripción del semestre que iniciará el próximo 8 de febrero, indicó el director de la institución, Rigoberto Reyes Valenzuela.



Agregó que también se ofrecieron descuentos del 70 por ciento a 190 estudiantes en condiciones vulnerables a través del Comité de Apoyo, aunque éste no es acumulable, es decir, que, si los alumnos recibieron el 70 por ciento de descuento, ya no se les aplicó el otro 10 por ciento.



Reyes Valenzuela que los pagos, con el descuento correspondiente de 10 y 15 por ciento, quedaron en 2 mil 380 para los de nuevo ingreso y mil 125 para los de reingreso.



Mencionó que saben que por la pandemia del COVID-19 hay jóvenes que perdieron a sus tutores o padres, por lo que esos casos se están viendo por separado para ofrecerles una ayuda con la intención de que no trunquen sus estudios.



Señaló que el proceso de inscripción se buscó facilitarlo a los estudiantes, por lo que podían hacer un pago referenciado en banco o en cualquier 7/24, validarlo en línea e inscribirse.



El director puntualizó que la inscripción se considera realizada no con el pago, sino una vez que el alumno selecciona las materias que va a llevar.



El director de la institución fue entrevistado previo a la inauguración de la barda perimetral que se colocó en la parte posterior de la institución para reemplazar la anterior debido a su mal estado, lo cual se hizo con el apoyo del ayuntamiento, por lo que con él estuvo el alcalde Igor Rojí.