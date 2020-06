Apoya AMLO iniciativa para extinguir IFT, COFECE y CRE si es para ahorrar

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a reserva de conocer la iniciativa del coordinador de MORENA, Ricardo Monreal, de extinguir el IFT, la COFECE y la CRE para crear un solo instituto que los sustituya, sí es para ahorrar la respalda porque -dijo- hubo muchos excesos en la creación de esos organismos.



“No sabía de esta iniciativa del Senador Ricardo Monreal, pero si es para ahorrar estoy de acuerdo porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos institutos y casi todos muy costosos, con mucho gasto”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo recordó que sólo el IFT, tiene 30 direcciones, es un aparato burocrático costoso.



El Presidente dijo que no es el único caso y puso de ejemplo al INAI, que según dijo tiene un presupuesto anual de más de mil millones de pesos, pero lo que fue el colmo –agregó– fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que en el debate de su creación no se consideró que la corrupción no era un delito grave.



“Pero se les hizo fácil, es parte del modelo neoliberal, ir creando estos institutos ‘pantalla’. El IFT se creó para que no avanzaran los monopolios y se ha avanzado muy poco, sigue habiendo los preponderantes que es una manera eufemística, de decir monopolio. Pero todo está crearon organismos supuestamente autónomos e independientes y ahí se iba parte del presupuesto, todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien”.



El Presidente criticó que todos esos organismos eran como una “República simulada”, donde se aparentaba que no se permitía la corrupción y el que cometía ese delito podía salir bajo fianza.