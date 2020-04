Apoya Ayuntamiento a familia de voluntario de Limpia Pública que falleció en accidente

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, mencionó que se les está dando el apoyo en trámites a los deudos del empleado de Limpia Pública que falleció la noche de ayer, al caer del camión en el que viajaba.



"Él era voluntario. Hemos estado platicando con su padre, con su madre y su mujer, estamos al pendiente de dar el acompañamiento como cualquier otro ciudadano que requiere el apoyo para llevar los trámites ante las autoridades. Estamos esperando el deslinde de responsabilidades para dar apoyo económico".



El titular comentó que aún resulta difícil que los trabajadores sigan los protocolos para salvaguardar su seguridad pero como Ayuntamiento, nunca se les ha dejado sin protección.



"Hemos trabajado para hacerles mención de protocolos que deben seguir. Uno de ellos era que no deben ir fuera de la cabina cuando el vehículo se encuentra en circulación. Hemos insistido mucho en eso con los trabajadores".



Asimismo, Olivo Escudero enfatizó que es una tarea diaria supervisar que los trabajadores sigan los protocolos.



"Es una inspección de todos los días. Personalmente, he hecho las indicaciones de que sigan los protocolos porque luego me los encuentro en la calle y van con los protocolos indebidos. Es una cuestión cultural donde llevan inercias, para ellos es normal y no es tan fácil que ellos acepten que esas medidas son por su seguridad", indicó.



Cabe recordar que el día de ayer, dicho trabajador perdió la vida sobre la carretera Xalapa-Alto Lucero, a la altura de El Castillo, hecho que ocurrió cuando el empleado municipal viajaba en la parte alta del camión que circulaba con dirección a la capital, donde también se dijo que el conductor se dio a la fuga.