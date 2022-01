Apoya CANACINTRA que se sancione a quienes no usen cubrebocas en Orizaba

La aplicación de sanciones a quienes no usen cubrebocas en la vía pública de Orizaba se ve como una buena medida para asegurar la salud de la población, señaló el vicepresidente de la CANACINTRA en la zona, Octavio Gracián Malpica.Indicó que, si bien entre turistas se ve mucha responsabilidad, ya que adultos y niños andan por la ciudad con su cubrebocas, sería una forma de presionar a quienes no lo usan.Mencionó que, gracias a las estrategias de vacunación, se tiene un avance significativo en la protección de la población y actualmente se está inoculando a los jóvenes de 15 a 17 años y los de 14 años.Agregó que se espera que en su momento se inocule a los niños, pero esto se hace con prudencia porque el organismo de los menores es diferente y hay que garantizar que no les afecte.Gracián Malpica recordó que actualmente se va en el segundo año de la pandemia y siguen apareciendo variantes del coronavirus, pero dentro de lo contagioso que es la cepa de Ómicron, los expertos consideran que representa la luz al final del túnel, ya que cuando van surgiendo cepas menos letales se va llegando a la inocuidad.