Apoya Gómez Cazarín que partidos donen 50% de sus prerrogativas para afrontar contingencia

El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, se pronunció a favor de la propuesta presidencial de que los partidos políticos donen el 50 por ciento de sus prerrogativas, para con ello hacer frente a la contingencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19).



Mediante un vídeo difundido en sus redes sociales, el legislador se dijo a favor de esta acción para que su partido MORENA haga la donación y exhortó a los otros institutos políticos a hacerlo.



“Invitamos a los demás partidos a que acepten donar el 50 por ciento de sus prerrogativas, no nos podemos seguir gastando el dinero público que tanta falta le hace a los ciudadanos”, puntualizó el diputado morenista.



Y es que recordó que, en Veracruz, los partidos políticos reciben cerca de 325 millones de pesos al año; MORENA 124 millones, PAN 88, PRI 52, PRD 33, PVEM 28 millones de pesos, aproximadamente.



Ante ello, Gómez Cazarín aseveró que los legisladores de MORENA están de acuerdo en que su partido done el 50 por ciento de sus recursos y reiteró el llamado a los demás institutos a hacer lo mismo.



“Imagínense que se donen más de 150 millones de pesos a favor de los ciudadanos para la construcción de hospitales, para que ya no sigan careciendo de la falta de medicamentos y sobre todo en estos momentos de tanta necesidad”.



Cabe mencionar que hace unos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habría hecho esta propuesta durante una de sus conferencias matutinas, sin embargo, aún no se ha definido nada al respecto.