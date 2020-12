Apoya PRD a veracruzanos que busquen cambio de identidad de género

La secretaria de Igualdad de Género, Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática, Myriam Lagunes Marín, lanzó un llamado a los integrantes de la comunidad LGBTTTI para acercarse y recibir asesoría en la campaña nacional de acompañamiento a solicitudes de cambio de identidad sexo-genérica.



"Invitamos a todas las personas que tengan interés en hacer este cambio, a que conozcan cuáles son los requisitos, cómo es que se va a dar el proceso. También es una invitación a todas las personas que influyan en todas las esferas públicas, a que reposicionemos estos temas que son muy importantes respecto a la diversidad sexual".



El abogado de litigios del PRD, David Sánchez Romero, argumentó que al ser Veracruz un Estado donde las chicas transexuales sufren mayor discriminación, realizar este acompañamiento a dicho sector garantiza un respaldo a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad.



"Realizar esta campaña es entendiendo la importancia de esta gran entidad y entendiendo la gran crisis de derechos humanos que vive Veracruz. En ese sentido, desde la Secretaría Nacional de las Juventudes de Izquierda, hemos elaborado el acompañamiento legal necesario, para que toda aquella, que tenga la intención de ser reconocida con su cambio de identidad sexo-genérica tenga la oportunidad".



Y es que lamentó que los integrantes de la comunidad tengan que acudir a la Ciudad de México en busca de que sean reconocidos sus derechos.



"Lo primero que haremos es solicitar ante la Dirección General del Registro Civil el cambio de identidad sexo-genérica. Va a tener esta semana el Gobierno veracruzano para determinar si nos van a volver a negar o no el cambio de identidad a través de la vía administrativa, si persisten en esta negativa, si persisten en esta violación de derechos humanos, tenemos claro que nos vamos a ir a la siguiente paso y ese es el juicio de amparo".



A este llamado se unió Jazz Bustamante, activista transexual, pues dijo, en el último censo que se realizó para saber el número de personas que se asumen como transexuales fueron al menos 30 mil personas, mismas que no son reconocidas como ciudadanos.



"Tenemos la lista de por lo menos 200 personas trans, que se han ido a la Ciudad de México a hacer su cambio de identidad. En Veracruz no está legislado".



Por ello, lamentó está situación, ya que señaló, es difícil realizar trámites en bancos, en instituciones de salud, en centros educativos.



"Sacar un crédito en el banco aquí en Veracruz, pues digamos, aquí yo me llamo Roberto y voy a la Ciudad de México y me entregan mi nueva acta con el nombre de Rubí y caigo en un delito de doble identidad", concluyó.