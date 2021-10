Apoyamos a todos los Estados, del norte, centro y sur: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno apoyará a todas las entidades por igual sean del norte, centro, sur y sureste.Al encabezar la supervisión de la construcción del Libramiento poniente de Acapulco tramo La Venta-Coyuca de Benítez, el titular del Ejecutivo acusó que se ha manejado de manera tendenciosa el trato especial que tienen entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.“Vamos a seguir apoyando a Acapulco y a todo el estado de Guerrero, vamos a seguir destinando recursos del presupuesto público para Guerrero. Hay tres estados que tienen un trato especial, aún cuando manejan, esto que digo, de manera tendenciosa, buscando amarrar navajas y queriendo que nos vean con malos ojos los estados o los habitantes del centro y del norte.“Estaba leyendo una nota de EL UNIVERSAL diciendo que los del norte y los del centro ya no eran atendidos y que ahora todo es el sur-sureste. No es así, vamos atender a todos, lo estamos haciendo”.Ayer en su gira por el corazón de la Montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, el presidente López Obrador criticó que, por egoísmo, los conservadores y los “fifis” no comprenden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca -donde se registran los mayores niveles de marginación- necesitan más ayuda que otros Estados.“Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifis que son muy egoístas, a veces dicen: es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero”, dijo.En la nota de EL UNIVERSAL no se publicó nunca que los estados del norte y centro del país ya no eran atendidos, como lo señaló hoy el Presidente.