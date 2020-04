Apoyan con material de limpieza y protección al Hospital Regional de Veracruz

Ciudadanos voluntarios que colectaron insumos para personal médico del sector público, entregaron más de 400 artículos de limpieza y protección para personal del Hospital Regional de Veracruz.



Al respecto, Noveya Hernández señaló que estos insumos los recolectaron durante la semana que permanecieron apostados en la Plaza de la Soberanía.



"Vamos a entregar 400 insumos entre guantes, gorros quirúrgicos, gorros blancos, equipos recolectores de orina, jabones, vinagre, cloro, cubrebocas, Microdacyn, hoja de acetato y diversos líquidos de limpieza", dijo.



Señaló que la semana pasada ya habían realizado una primera colecta y los insumos los habían entregado a la UMAE del IMSS, ubicada en la avenida Cuauhtemoc de la ciudad de Veracruz.



La activista, lamentó que la población no se haya sumado a la iniciativa pues recibieron donaciones muy escasas.



"La ciudadanía no quiso donar por temor a salir pero nos da tristeza ver a mucha gente salir a correr, haciendo zumba, compras, de todo, pero no quisieron brindar cooperación para los médicos que tanto lo necesitan", señaló.



Estos insumos fueron recibidos por personal médico del Hospital Regional de Veracruz.