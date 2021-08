Apoyará Alcaldía de La Perla con láminas a familias afectadas

El alcalde de La Perla, Miguel Ángel Bautista, dijo que apoyará a las familias que tengan problemas con las intensas lluvias, pues las dotarán de láminas en dado caso que su casa sea destechada.



Indicó que por fortuna con el paso del último huracán no hubo grandes afectaciones, solo fue mínimo el impacto que causó a las vías de comunicación por lo que no hay hechos que lamentar.



Agregó que ante alguna situación que amerite el apoyo gubernamental, el Ayuntamiento dotará de láminas o enseres domésticos a quienes hayan resultado con daños ocasionados por las lluvias.



Con el reciente paso de Grace, acentuó que no hubo ningún hecho que lamentar, sólo fueron deslaves menores y la Dirección de Protección Civil estuvo pendiente y monitoreando los ríos y las cuestiones que pudieron haber estado en riesgo con las familias.



Y ante las recientes lluvias indicó que ya instruyó al personal que realice tareas de prevención en las zonas de riesgo o en comunidades donde puedan desbordarse ríos o los caminos o los puentes, pues lo que se busca es prevenir alguna tragedia.



Expuso que, además, se informará a la Secretaría de Protección Civil alguna situación que suceda con las familias de La Perla tras las lluvias que se registran en la zona.