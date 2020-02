Apoyará PRD a familiares de pacientes a tramitar amparos ante falta de medicinas en el Estado

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) otorgará asesoramiento gratuito a quienes necesiten medicamentos por parte del sector Salud y no hayan sido atendidos, además, iniciará acciones legales en contra de los funcionarios que no han actuado a favor de los veracruzanos, lo que ha derivado en la falta de medicamentos para la ciudadanía, esto, cuando la salud es un derecho humano.



El dirigente estatal del partido del sol azteca, Jesús Alberto Velázquez Flores, informó que este domingo asistirá a una reunión en la Ciudad de México, con los integrantes del Comité Nacional, para coordinarse en el procedimiento de los amparos que el PRD interpondrá.



Al respecto, refirió que el partido ya inició la campaña de asesoramiento gratuito para quienes necesitan de medicamentos del sector salud y continúan sin una respuesta mientras sufren de diversos padecimientos.



Velásquez Flores dijo que de esta manera, los padres de los niños que tienen este problema en el Estado, podrán acceder a los medicamentos, por medio del sistema judicial.



“La salud es un derecho humano fundamental, no tenemos nada si nos falta la salud. Por ello en el PRD, invitamos a la sociedad civil, a quienes tengan esta necesidad o conozcan a alguien que lo requiera, a que se acerquen para que obtengan el asesoramiento legal, con el cuerpo de abogados que estará apoyándonos sin ningún costo y de esta manera el Gobierno del Estado se vea obligado a abastecer los medicamentos que necesitan”, expuso.



En este sentido, lamentó que el gobierno “de la transformación de cuarta”, continúe gobernando con negligencia y omisión en un tema tan delicado, como lo es la salud.



“Ningún gobierno debe atentar contra el bienestar social. En el PRD estamos comprometidos con la gente, a quienes resulten responsables por el perjuicio a los usuarios y derechohabientes del sistema de salud deberán responder ante la violación de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos”, finalizó Jesús Alberto Velázquez Flores.