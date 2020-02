Apoyarán a comerciantes de Atlahuilco por mercancía decomisada en Campeche

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke, Alfonso Cruz Rosas, señaló que ante la omisión de autoridades para ayudar a los comerciantes de Atlahuilco, a quienes les fue retenida su camioneta y mercancía por personal de la PROFEPA, ellos buscarán cómo ayudar a esta gente.



Mencionó que como organización han sido unidos para apoyar a los artesanos ante los problemas que se presentan, como el que están sufriendo esas personas.



Indicó que en primera instancia, esa gente recurrió a su alcalde, Raymundo Ixmatlahua Lemus, sin obtener su apoyo por razones que se desconocen.



Comentó que por parte de ese Eedil no se tuvo respuesta pero también los pobladores de Atlahuilco recurrieron a los diputados local y federal, e incluso hicieron entrega de un escrito para el Gobernador al director de la CAEV durante su reciente visita al municipio de Los Reyes y tampoco tuvieron esa ayuda.



Señaló que debido a que no cuentan con los recursos suficientes para gasolina y casetas, es que no se han movilizado a Campeche para saber el por qué la PROFEPA está actuando con ese abuso en contra de quienes sólo trabajan para sostener a sus familias.



Indicó que ya hicieron cuentas y les sale en alrededor de 10 mil pesos trasladarse a ese Estado y poder entablar mesa de diálogo con el titular de la PROFEPA en ese lugar.



Lamentó que las autoridades en ese lugar no estén dejando a trabajar a la gente que más lo necesita.