Apoyaremos la alianza en Xalapa, sólo si el PAN encabeza candidatura: Sergio Hernández

El precandidato de Acción Nacional (PAN), a la Alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, indicó que sólo respaldará la alianza con los Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), siempre que el blanquiazul sea el que encabece la candidatura.



“Sólo si el PAN encabeza, apoyaremos la alianza”, enfatizó en entrevista previa a ejercer su derecho al voto, al tiempo que señaló que es el momento de que su instituto político lo haga, por ser el más posicionado entre los xalapeños.



Por ello, descartó declinar su aspiración en favor del priista David Velasco Chedraui, a quien invitó a unirse a su proyecto y aportar su experiencia como alcalde, “para que no repitamos los mismos errores que él cometió y que podamos tener un mejor gobierno para los ciudadanos”.



Hernández Hernández reiteró que solamente hay dos opciones: la coalición de que encabece el PAN, ya que el PRI lleva las dos Diputaciones Federales y el PRD una Diputación Local y la otra es que si no se da en esa condición, el blanquiazul vaya sólo por la presidencia municipal.



Insistió que los capitalinos deben elegir si seguir con las mismas administraciones de MORENA, que según él en estos cinco años no han hecho nada, o cambiar de rumbo por algo nuevo, algo diferente, donde le vaya bien a la gente. "Habrá voto de castigo", el 6 de junio, auguró.



El precandidato panista negó que sea cierto que hayan tenido que firmar un documento en el que, de resultar ganadores, declinarían su aspiración en favor del candidato que designe el PRI, el cual sería el ex alcalde, David Velasco Chedraui.



“Eso es falso, eso es mentira, lo que declaraba el precandidato (Encarnación Medel Mai), es lamentable, porque Acción Nacional está en su derecho de poder hoy contender por una elección a la presidencia municipal, hoy tenemos la fuerza, la capacidad y por supuesto que pongan a quien pongan en MORENA, Acción Nacional va a gobernar en Xalapa”, enfatizó.



El diputado local insistió que el tricolor y el sol azteca ya tuvieron la oportunidad de gobernar la capital del Estado, por lo que ya le toca al PAN demostrar que puede hacer lo mismo que ha hecho en Mérida, la ciudad más segura del país o en Querétaro, la ciudad con más desarrollo.



“Xalapa ya no está ni para los que venden plástico (Ricardo Ahued Bardahuil), ni para los que tienen familia con tiendas departamentales (David Velasco), Xalapa está para un gobierno con ciudadanos, con todos los sectores. Ya los que fueron alcaldes tuvieron su oportunidad y es momento de caras nuevas y partido nuevo en Xalapa”, refirió una vez más.