Apoyo a concesionarios de transporte público por contingencia aún no se concreta

El representante de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) de la Delegación 208 en el municipio de Xico, Enrique Hernández López, informó que el 90 por ciento de conductores de taxis y autobuses en la zona, como en el resto del país, están prácticamente detenidos por la contingencia sanitaria del Coronavirus.



“Siento que el 90 por ciento no tenemos movimiento, tanto como conductores como autobuses, todo está parado a nivel República Mexicana, centros turísticos, playas y eso es lo que queremos ver, la manera de apoyo para todos en el gremio taxista. Prácticamente este 90 por ciento sólo salimos a gastar gasolina”, dijo.



Entrevistado, señaló que todos los taxistas están viviendo la misma situación, ya que quienes permanecen laborando, apenas logran percibir unos 50 pesos diarios, por lo que los concesionarios de los vehículos han tenido que bajar el monto de la cuenta que piden.



“La familia tiene que comer, todo se está afectando (…). Si acaso salimos a ganar unos 50 pesos para la familia, no podemos ganar más. No hay sitios a lo que marca el reglamento y la ley dice que no, entonces tenemos que luchar para salir adelante. Tenemos cuentas de hasta 100 pesos que cobra el concesionario”, detalló.



Refirió que hay un programa que está ofreciendo la Dirección de Transporte Público para que los concesionarios reciban un apoyo económico; sin embargo, aseguró que por el momento nadie ha recibido el beneficio.



“Hay un programa en Transporte Público. Tenemos que meter documentación como concesionarios, para ver el apoyo económico pero hasta ahorita no hemos visto que un concesionario levante la mano y diga 'ya tengo el recurso', queremos que nos brinden el apoyo”, finalizó.