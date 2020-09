Apoyo con programas sociales ha sido “histórico”; AMLO lo evaluará: Delegado

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que la aplicación de programas sociales en el Estado ha sido histórica, porque nunca antes se habían destinado tantos recursos para apoyar a la población en diversos rubros.



Destacó que proyectos como el de "Sembrando Vida" empezaron en el sur del país y eso responde al rezago de administraciones pasadas.



En materia de apoyos sociales, se ha logrado destinar y beneficiar a más de los veracruzanos que se tenían proyectados ayudar.



"En términos numéricos, estamos en los términos que la Federación ha planteado o un poco más, ocupa un lugar histórico, importante porque pues el que es uno de los estados que se ve muy beneficiado porque había mucho atraso no nada más en el caso de Veracruz, sino en el sureste del país y se ha concentrado la política de bienestar en el sureste del país", dijo.



Si bien, los números son positivos, la evaluación final la realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su próxima visita a la ciudad Veracruz, pues será sólo ese tema el que se aborde.



“Vienen no sólo el Secretario del Bienestar, vienen otros secretarios de los programas del Bienestar, sólo ese tema", dijo.



Finalmente, el “Superdelegado” afirmó que si bien la pobreza ha aumentado por la crisis sanitaria por el COVID-19, no es particular de Veracruz, además, como país, México, es uno de los que mejor a afrontado la adversidad económica derivado de la contingencia.



"En todo el país y en el mundo hay problemas, pero hoy mismo estaba leyendo el Fondo Monetario Internacional y está reconociendo que México va a salir sin deuda de esta trace a diferencia de los demás países que salen muy endeudados", finalizó.