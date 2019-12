Apoyo federal para cierre de año no frenará ajustes en municipios y dependencias

Ante la baja Recaudación Federal Participable (RFP) del Gobierno Federal, el Gobierno de Veracruz y sus municipios deberán hacer más ajustes presupuestarios para el cierre de 2019, pese a que la Federación tuvo que activar de forma emergente el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).Cabe recordar que recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció vía redes que para el cuarto trimestre de 2019, el Estado de Veracruz recibirá un monto de mil 362.2 millones de pesos del FEIEF, lo que el Ejecutivo consideró “un buen respiro para el cierre de año” De dicho monto, 327.1 millones de pesos irán a los municipios, sin embargo, el dinero del Fondo no “repone” la caída de la Recaudación Federal Participable que se estimó para Veracruz, reconoció la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de ahí que los ajustes continúan.Sobre este tema, el subsecretario de Ingresos de la SEFIPLAN, Ricardo Rodríguez Díaz, explicó que el FEIEF se tuvo que activar para Veracruz debido a que de manera general las participaciones bajaron al no cumplirse la recaudación que estimaba Hacienda.“Es de manera nacional; en todo el país han bajado las participaciones alrededor de un 3 o 4 por ciento, dependiendo el Estado; con base a eso, el FEIEF entra en acción y estabiliza (…)”.“Cabe mencionar que las participaciones federales son 8 fondos y el FEIEF solamente estabiliza a 3, no estabiliza a todos, por lo tanto no repone lo que han bajado las participaciones de manera general, pero sí ayuda”, declaró el subsecretario.De acuerdo con el Gobierno Federal, la Recaudación Federal Participable (RFP) es el conjunto de dinero que se genera por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo, siendo de relevancia para Estados y Municipios debido a que se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación.Rodríguez Díaz explicó que la disminución de las participaciones federales afectaría directamente a las dependencias estatales porque se tienen que hacer recortes o ajustes al presupuesto y en su caso, a los municipios, al no llegar lo que estaba presupuestado en el Ramo 33 para 2019.“Este fondo (FEIEF) ayudará a los municipios, ya que parte de este dinero que cae, aproximadamente mil 300, 300 millones son directamente para los municipios, el resto viene para las dependencias estatales”, añadió el funcionario estatal.Hay que agregar que de enero a noviembre de este año, Veracruz recibió 47 mil 218 millones de pesos por concepto de participaciones federales, monto 4.6 por ciento superior al del mismo periodo del año pasado.Sin embargo, aunque las entidades federativas en su mayoría han recibido recursos por participaciones federales por arriba de lo captado durante el mismo periodo en 2018, éstos se ubican por debajo de lo estimado por Hacienda para 2019.De esta manera, el FEIEF enfrenta esta contingencia otorgando aproximadamente el 75 por ciento de la insuficiencia.