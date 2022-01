Apoyos al campo, “paliativos” que no ayudan a mejorar la producción

El actual Gobierno Federal ha rezagado aún más al campo mexicano, aseveró el líder nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay, al tiempo que lamentó el abandono que ha crecido en los últimos dos años.Acusó que no hay combate a la pobreza porque sólo se entregan paliativos a los campesinos, sin generar instrumentos para impulsar la producción de agroalimentos, dejando aumento de la pobreza en las áreas rurales.“Ya traíamos, acusábamos abandono durante los sexenios pasados, hoy podemos decir que ese abandono ha crecido más, sobre todo en la parte productiva que es en donde debería combatirse la pobreza en el sector rural, no puede haber combate a la pobreza si no desarrollas los instrumentos que permiten hacer producir al campo, no se puede combatir la pobreza si meramente le damos paliativos”.Gómez Garay afirmó que el campo presenta un retroceso dado que disminuyó la capacidad de producción en diversos cultivos como el maíz y arroz, en éste último gramo prácticamente se está acabando la siembra –lamentó-.De manera general disminuyó la producción un 23 por ciento pero la importación de cultivos ha aumentado.“Se redujo la capacidad de producción, hoy tenemos un proceso de retraso en la capacidad productiva, lo ha publicado hace algunos días la Secretaría, tenemos 23 por ciento menos de capacidad productiva, nuestro campo y derivado de eso ha crecido el 13 por ciento de las importaciones de productos agroalimentarios”.Agregó que programas como “Sembrando vida” sólo generan deforestación y no está produciendo alimentos.“¿Cuánto produce 'Sembrando vida' para alimentar a los mexicanos? Además de que hoy es un programa que está deforestando zonas, productores tratan de meterse al programa y deforestan una, dos o cinco hectáreas”, finalizó.