Apoyos de Alcaldía de Xalapa están sesgados, acusa PRD

El dirigente municipal del PRD, Alberto Meza Abud, lanzó un llamado para que empresas, partidos políticos, asociaciones y ciudadanos, se unan a la iniciativa "Ama Xalapa", con el fin de ayudar a las personas más vulnerables o afectadas por la pandemia.



"Durante toda la semana hemos estado trabajando bastante, apoyando a la población con recursos propios, y hoy, creemos conveniente porque hemos llegado al tema de la agudización de la pandemia, que está afectado a miles de xalapeños a los que no les está llegando ningún tipo de apoyo. Hacemos un llamado a toda la sociedad, hoy la gente requiere del apoyo de todos, llámese partidos, empresarios".



Asimismo, comentó que los apoyos que está brindando el Ayuntamiento de Xalapa “ya van dirigidos” y no se logrará cubrir a todos.



"No está apoyando a todos los que realmente se necesita. Recordemos que tenemos más de 700 colonias, más de 40 por ciento se encuentran en la periferia y ahí tinemos a gente que vive al día, y los apoyos que están llegando es a los líderes de colonias, a los líderes sociales, y eso habla de que se está sesgando".



Así también, expuso que las autoridades estatales, ni municipales, estaban preparados para esta problemática, por lo que urgió a la sociedad civil, crear una cadena solidaria para los más necesitados.



"Nos toca a la sociedad civil entrarle al tema y ayudar a los ciudadanos que lo están requiriendo. Pienso que esta situación agarro de sorpresa a todos, a la misma sociedad, al gobierno, y no creo que existan los recursos para ayudar a toda la gente. Nunca existió un plan por parte de las autoridades".



Reiteró que el vínculo para los beneficiarios, se realiza de manera directa y se canalizan a través de las redes sociales,donde la petición, es únicamente con apoyo en especie.